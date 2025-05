«So lieb zu ihr»: Demenzkranker Bruce Willis vernarrt in seine Enkelin

Bruce Willis ist seit 2022 in Schauspielrente

Mit diesen «Herausforderungen» meint Rumer offensichtlich die Erkrankung ihres Vaters. Der gefeierte Actionstar ist seit mehr als drei Jahren in Schauspielrente. Ende März 2022 gab seine Familie bekannt, dass Bruce Willis an der Sprachstörung Aphasie leidet und deshalb seine Karriere beendet. Im Februar 2023 wurde dann bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz erkrankt ist.