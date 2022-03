So meistern Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen ihre Ehe

«Ich rege mich immer leichter auf»

Die Schauspielerin könne deshalb hin und wieder auch einmal laut werden: «Ich rege mich leider immer leichter auf, das kommt mit dem Alter.» Doch trotz Stress bekommen die beiden ihre Ehe, Kind und Job in ihrem Zuhause in Potsdam offenbar unter einen Hut. Die Aufgabenverteilung: «Das Kochen übernehme ich und das Wäschewaschen auch. Christian kümmert sich um Handwerksangelegenheiten, was bedeutet, dass er die Aufgaben an die Handwerker delegiert», witzelt Ulmen-Fernandes.