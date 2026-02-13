So meistert Marie Nasemann das schwere Thema Scheidung

Ihr Blick wandert nach vorne

Durchaus pragmatisch blickt sie in die nun getrennt voneinander stattfindende Gegenwart und die nahe Zukunft. «Jetzt lebt jeder sein eigenes Leben, Dating geht wieder los», so Nasemann. An einen potenziellen neuen Partner stellt sie die Anforderung, dass er «grundsätzlich mit meinem Job klarkommen und ihn nicht ganz scheisse finden» sollte. In die Öffentlichkeit würde sie ihn nicht drängen, wenn er das nicht will – «die Privatsphäre aller Menschen in meinem Umfeld ist mir sehr wichtig.»