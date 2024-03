So meistert Philipp Poisel neben der Musik ein Architekturstudium

Gibt es noch weitere Vorbilder für Sie?

Poisel: Gerade inspirieren mich vor allem jüngere Leute und freshe, trendy Sachen. Ich gucke also eher nicht auf lange etablierte Künstler oder meine eigene Rente (lacht), sondern mich reizt das, was ich noch machen könnte. Mich begeistert die Vielseitigkeit, die es heute gibt, man kann viel schneller etwas aus seinem Wohnzimmer heraus kreieren und dadurch ist unheimlich viel Kreativität da. Ich habe die letzten Jahre studiert, war ein bisschen off und habe jetzt die Challenge, wieder Anschluss zu finden. Den habe ich, glaube ich, ein bisschen verpasst. Ich hätte vielleicht früher auf Instagram und Co. aktiv werden müssen, jetzt ist der Weg dorthin umso länger, aber damit muss ich leben. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es ja auch eine Chance. Wenn ich auf Tour bin, dann bin ich wieder offener dafür, als wenn ich zu Hause herumsitze. Die Ausrede, dass ich keine Zeit dafür habe, gibt es dann auf jeden Fall nicht mehr.