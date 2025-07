So möchte Instagram Jugendliche besser schützen

Sicherheitstipps und mehr Informationen

Bei Jugendkonten hat Instagram neue Funktionen eingeführt, um Teenagern mehr Informationen über die Accounts zu bieten, mit denen sie Direktnachrichten austauschen. Ausserdem gibt es neue Optionen, um Sicherheitstipps besser sichtbar zu machen. So soll künftig etwa am oberen Rand neuer Chats angezeigt werden, in welchem Monat und Jahr das jeweilige Gegenkonto erstellt wurde.