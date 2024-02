So oft war Ur-Bachelor Paul Janke bereits verliebt

Am Valentinstag allein zu sein, muss nicht unbedingt einsam sein. «Es spricht nichts dagegen, ihn mit Freunden oder der Familie zu verbringen und ihnen damit zu zeigen, wie schön es ist, dass sie da sind», erklärt Paul Janke (42). Der Ur–Bachelor gilt selbst als Dauer–Single. Ein Image, das ihm «eigentlich ziemlich egal ist», wie er am Rande einer Valentinsaktion mit dem Unternehmen Ring verrät. «Ich glaube, mir wünschen viele Leute einfach eine Frau an meiner Seite.» Von seiner Traumfrau hat der 42–Jährige ganz genaue Vorstellungen.