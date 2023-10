So reagieren Promis auf Oliver Pochers Podcast-Frauentausch

«Der Podcast bleibt in der Familie»

«Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie», schrieb Oliver Pocher in einem Posting und zeigte dabei auch das neue Cover, in dem Amira Pocher durch Sandy Meyer–Wölden ersetzt wurde. Mit der 40–Jährigen war Pocher von 2010 bis 2014 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder. Sie selbst teilte die Neuigkeit in einer Instagram–Story und meinte dazu: «Weil unsere Familie IMMER für Überraschungen gut ist...»