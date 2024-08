So reagiert die Fussballwelt auf den Tod von Christoph Daum

Christoph Daums langjähriger Wegbegleiter Reiner Calmund (75) meldete sich am heutigen Sonntag per Telefon in der Sendung «Sport1–Doppelpass» hörbar ergriffen zu Wort. Dort sagte er: «Ich bin natürlich tief traurig, obwohl mit dem Ende auch zu rechnen war. Unser Kontakt war gerade im letzten halbe Jahr sehr intensiv. Als er 70 Jahre alt geworden war, haben wir alle zusammen noch ein bisschen gefeiert in Köln. Ich war besonders stolz, dass eine Versöhnung mit Christoph und Uli Hoeness, die ich so ein bisschen angeleiert habe, gelungen ist.»