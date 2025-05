So reagiert Stefanie Hertel auf Missgunst

Irgendwann habe sie aber gelernt, mit so etwas umzugehen und sich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Das Geheimnis ihres Erfolges sei bis heute: «Vielleicht spüren die Menschen die Freude, die ich empfinde, wenn ich auf der Bühne stehe.» Seit nunmehr 40 Jahren begeistert Hertel nun schon ihre Fans und feiert deswegen in diesem Jahr auch ihr grosses Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass plane sie in ihrer Heimat, dem Vogtland, nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Open Air.