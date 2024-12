So reagierten Megan Fox' Kids auf Baby-News

Ihre Liebe sorgt für Aufmerksamkeit

Megan Fox und Machine Gun Kelly lernten sich 2020 am Set des Indie–Thrillers «Midnight in the Switchgrass» kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Fox noch mit ihrem Ehemann verheiratet. Dass sie ihn für den Rapper verliess, sorgte damals für viel Gesprächsstoff. Green selbst reagierte nach der Trennung mit Verständnis. «Ich kann nicht böse auf sie sein, denn sie hat nicht darum gebeten, so zu fühlen», erklärte er in einem Podcast.