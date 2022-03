So reich werden die Oscar-Nominierten 2022 beschenkt

Die Oscar-Verleihung 2022 steht kurz bevor, am 27. März werden Hollywood-Stars über den roten Teppich in Los Angeles schreiten, um zu sehen, wer die Goldjungen abräumt. Nun hat «Distinctive Assets» offenbar einen kleinen Vorgeschmack auf die jährliche «Everyone Wins»-Geschenktüte gegeben, die alle Nominierten erhalten. In der Gift Bag sind Berichten zufolge dieses Jahr Produkte im Wert von mehr als 100.000 US-Dollar (etwa 91.000 Euro) enthalten.