Anfang Oktober 2020 haben sich Toni Garrn (29) und Alex Pettyfer (32) in einem kleinen Rahmen in Hamburg erstmals das Jawort gegeben. Jetzt folgte auf der griechischen Insel Paros die zweite, grosse Hochzeitsfeier. Auf Instagram hat das Model mehrere Eindrücke von der romantischen Zeremonie vor einer traumhaften Kulisse direkt am Meer geteilt.