So schön strahlt Madeleine von Schweden auf ihrem Geburtstagsporträt

Besonderes Foto für einen besonderen Anlass: Zum 40. Geburtstag von Madeleine von Schweden am 10. Juni hat das schwedische Königshaus auf Instagram ein neues Porträt veröffentlicht. Darauf strahlt die Prinzessin in einem romantischen Blümchenkleid mit kupferfarbenen Satinkragen und dazu passenden floralen Prints in die Kamera.