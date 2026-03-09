«So schöne Locations»: Giovanni Zarrella geht 2027 auf Hallentour

Daneben bekommt er mit Ehefrau Jana Ina (49) eine eigene Netflix–Doku, er zählt zu den prominenten Teilnehmern der neuen Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» (VOX) und wird im Sommer von Juni bis August elf Live–Konzerte im Rahmen seiner Konzertreihe «Eine italienische Sommernacht» geben. Ende Februar startete zudem sein neuer Podcast «Tutto bene!», in dem er zusammen mit seinem Bruder Stefano (35) über das Leben zwischen Rampenlicht und Familie spricht.