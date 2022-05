So schonen Ihre Haustiere die Umwelt

Umweltschutz durch nachhaltige Katzenstreu

Mehr als 630.000 Tonnen nicht wieder verwertbarer Abfall fallen jährlich in Deutschland durch mineralische Katzenstreu an. Die Plant Litter Association (PLA) hat die Initiative «Cats for Future» ins Leben gerufen, um auf dieses wachsende Müllproblem aufmerksam zu machen. PLA-Repräsentant Michael Behnke, der seit 2014 an der American University of Paris unterrichtet, erklärt, dass es im Handel bereits «seit Jahren eine nachhaltige Alternative aus Pflanzenfasern gibt, mit deutlich besserer Produktleistung als übliche Mineralstreu». Die kompostierbare Streu aus Pflanzenfasern ist laut der Initiative «die nachhaltigste und effektivste Form, die Umwelt zu schonen». Sie verursache durch kurze Transportwege weniger CO2, sei nur halb so schwer wie mineralische Streu und könne bis zum siebenfachen ihres Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Ein Katzenhaushalt könne damit das jährliche Müllaufkommen um 200 Kilogramm auf bis zu 64 Kilogramm reduzieren. Der organische Abfall ist zudem für eine Entsorgung im Bioabfall geeignet. In einigen deutschen Kommunen wird das bereits umgesetzt.