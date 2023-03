So sehen William und Kate in der sechsten «The Crown»-Staffel aus

Die sechste und finale Staffel der heiss diskutierten Netflix-Serie «The Crown» wird dieser Tage in Schottland gedreht. Dort wurde gerade eine schicksalshafte Begegnung rekonstruiert, wie Bilder vom Set an der Universität von St. Andrews zeigen. 2001 hatten sich Prinz William (40) und die damals bürgerliche Kate Middleton (41) an eben jenem Ort kennen und später lieben gelernt. Für «The Crown» haben nun Schauspieler Ed McVey und Schauspielerin Meg Bellamy die Anfänge der royalen Liebe nachgestellt.