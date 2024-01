So sehr litt David Bowies Tochter Lexi unter dem Verlust ihres Vaters

Vor acht Jahren starb die Musik–Ikone David Bowie (1947 – 2016) an Krebs. Jetzt hat seine Tochter Alexandria «Lexi» Zahra Jones (23) offenbart, wie sehr sie damals als 15–Jährige unter dem Verlust ihres Vaters gelitten hat. In einem emotionalen offenen Brief auf Instagram wandte sich die Tochter von Bowie und seiner zweiten Ehefrau Iman (68) an ihr jüngeres Ich und berichtet von ihren selbstzerstörerischen Erfahrungen: «Mein jüngeres, zerbrechliches Ich hatte schnell begonnen, dem Kampf gegen mein chemisch unausgeglichenes Gehirn zu verlieren», schreibt die 23–Jährige.