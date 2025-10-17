So sehr litt Isabel Varell unter ihrer Legasthenie

«Kinder, die in die Schule gehen und als Legastheniker auf die Welt gekommen sind, durchleben in der Schulzeit eine Hölle. Und das ist das, was ich erlebt habe», sagt Varell. Die Moderatorin habe mit sieben Jahre festgestellt, dass sie nicht lesen konnte wie andere Kinder, weil die Buchstaben vor ihren Augen «tanzen».