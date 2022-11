So setzt sich Jörg Wontorra für den Umweltschutz ein

Man müsse den Konsum reduzieren, um Ressourcen zu schonen. «Wir sollten darauf achten, dass wir nicht mehr Bäume abholzen, als nachgepflanzt werden», so der Sportjournalist weiter. «Wir sollten auch nicht mehr Produkte herstellen, als verwertet werden.» Vor allem das Wegwerfen von Lebensmitteln müsse dringend vermieden werden: «Das ist für mich das grösste Übel auf der ganzen Welt.» Auch wolle er versuchen, sich öfter auf den Fahrradsessel zu schwingen, statt das Auto zu nehmen. Beim letzten Hausumbau wurde Wontorra zudem mit der Frage konfrontiert, was eigentlich mit all den ausgedienten Lampen und Leuchten passiert?