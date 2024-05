So sieht der neue Superman David Corenswet in seiner Rolle aus

Warum Henry?

Corenswet ist der Nachfolger von Henry Cavill (41), der zuvor in mehreren Filmen den «Man of Steel» verkörpert hat. Äusserlich erinnert Corenswet tatsächlich an den britischen Star, der unter anderem auch in der Netflix–Serie «The Witcher» Fan–Herzen höher schlagen liess. Ende 2022 wurde jedoch bekannt, dass Cavill nicht als Superman zurückkehren wird. Im Sommer 2023 stand dann fest, dass Corenswet übernimmt. Für ihn ist es die erste grosse Blockbuster–Hauptrolle. An seiner Seite wird Rachel Brosnahan (33), unter anderem bekannt aus «The Marvelous Mrs. Maisel», als Lois Lane zu sehen sein.