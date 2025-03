So soll Gene Hackman bei den Oscars geehrt werden

Mysterium um Tod von Gene Hackman und Ehefrau

Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa (1961–2025) sowie einer ihrer drei Hunde wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe im US–Bundesstaat New Mexico aufgefunden. Die Umstände des Todes sind bisher unklar. Sicher ist, dass sie wohl schon länger in dem Anwesen lagen. Die Leichen sollen bereits Zeichen der Mumifizierung an Händen und Füssen gezeigt haben. Es gebe keine Spuren einer äusserlichen Gewalteinwirkung, dennoch stuften die Ermittler den Fall als «verdächtig» ein. Laut Medienberichten könnten Daten von Hackmans Herzschrittmacher den 17. Februar als Todesdatum ausmachen – also rund neun Tage, bevor die Leichen entdeckt wurden.