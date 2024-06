So spektakulär wird Roland Emmerichs Gladiatoren-Serie

«Game of Thrones»–Stars und mehr im Cast

In «Those About to Die» lässt Regisseur Roland Emmerich das antike Rom wieder lebendig werden. Zum hochkarätigen Cast der Serie gehören Sir Anthony Hopkins (86), der den alternden Kaiser Vespasian verkörpert, «Game of Thrones»–Schurke Iwan Rheon (39) als Plebejer Tenax, «Game of Thrones»–Hüne Jóhannes Haukur Jóhannesson (44) als Kämpfer Viggo und Sara Martins («Death in Paradise», 46) als Sklavin Cala.