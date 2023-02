So steht Adnan Maral zu einer «Türkisch für Anfänger»-Fortsetzung

Der deutsch-türkische Schauspieler Adnan Maral (54) war einer der Stars der beliebten international ausgezeichneten TV-Serie «Türkisch für Anfänger» (2006-2008). In der Patchworkfamilie spielte er Kriminalkommissar Metin Öztürk und den Vater und Stiefvater von Cem (Elyas M'Barek, 40) und Lena (Josefine Preuss, 37). Ab dem 14. Februar ist Maral wieder als Polizist in einer TV-Serie zu sehen. In dem neuen Vorabendkrimiformat «WaPo Elbe» (ab 18:50 Uhr, das Erste) spielt er Hauptkommissar Sami Fares von der Wasserschutzpolizei, der zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen für das Elbe-Gebiet zwischen Dresden und der deutsch-tschechischen Grenze zuständig ist.