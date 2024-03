So süss gratuliert Frederick Lau seiner Frau Annika zum Geburtstag

Süsse Worte, zwei Fotos und ein praktisches Geschenk

Mit zwei Pärchenbildern und dem Spruch «Ich bin nicht perfekt, aber ich habe eine wunderbare Frau, die nahe dran ist» garnierte der Filmstar am 12. März die öffentliche Gratulation auf seiner Instagram–Seite. Er widmete seiner Frau liebevolle Worte: «Die Liebe meines Lebens – hat heute Geburtstag! Du bist mein Zuhause – das, was mich am Boden hält und mich zu einem glücklichen Menschen macht – du bist alles! Was würde ich nur ohne dich tun!» Dazu bekräftigte er noch im schönsten Berlinerisch: «Ick liebe dir, meine unglaubliche Annika.»