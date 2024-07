Die beiden sehen sich sehr ähnlich

So süss gratuliert Julia Roberts ihrem «Zwilling» Elizabeth Stewart

Hollywoodstar Julia Roberts sieht in ihrer Stylistin Elizabeth Stewart mehr als nur eine Angestellte. Seit Jahren sind sie wie beste Freundinnen und in ihrem neuesten Post bezeichnet sie sie sogar als ihren «Zwilling». Das liegt natürlich auch an der optischen Ähnlichkeit.