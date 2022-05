So teilen sich ARD, ZDF und RTL die Länderspiele bis 2028 auf

RTL hat sich dabei die Rechte an der Hälfte aller Länderspiele bis 2028 gesichert. Das berichtet der Sender in einer Pressemitteilung. Es handle sich um das umfangreichste Länderspielpaket in der RTL-Geschichte. Zu dem Paket gehören die Spiele aus der Nations League sowie die Qualifikationsspiele für die WM 2026 und die EM 2028. Diverse Testspiele kommen noch hinzu.