So teuer sind die Tickets für das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne

Metal–Legenden zu Osbournes Abschied vereint

Das Sommerkonzert in seiner Heimatstadt wird der letzte Auftritt von Frontmann und TV–Star Ozzy Osbourne (76) sein. Der 76–Jährige, der 2020 seine Parkinson–Erkrankung öffentlich machte, wird zunächst ein Solo–Set spielen, bevor die Reunion mit Black Sabbath erfolgt – zum ersten Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung. Das Konzert auf der Bühne im Fussballstadion Villa Park ist als ganztägige Veranstaltung geplant und wartet mit weiteren Metal–Legenden wie Metallica, Slayer, Alice in Chans, Gojira und Lamb of God auf. Zusätzlich hat sich einzig für dieses Event eine Supergroup aus Mitgliedern von Limp Bizkit, Van Halen, The Smashing Pumpkins und Faith No More gegründet.