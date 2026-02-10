So tickt Olympiasieger Philipp «Hille» Raimund privat

In einem Beitrag auf seinem «hilleraimund»–Account mit rund 41.800 Followern bei Instagram verriet er im vergangenen März: «Normalerweise habe ich das unter Kontrolle und beim Skispringen ist das auch kein Problem, aber manchmal habe ich das Problem (vor allem beim Skifliegen), dass mein Körper reagiert, ohne dass ich ihn kontrollieren kann.» Er verliere die Kontrolle und beobachte sich «etwa 1 ½ Sekunden lang nur selbst, während ich mich in der Klaue befinde, die mich festhält». Er habe dies jedoch bei 95 Prozent seiner Sprünge unter Kontrolle.