So überzeugten die «Deadpool 3»-Stars Madonna zur Zusammenarbeit

Im Trailer zu «Deadpool & Wolverine» verkloppen Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sich und andere zu den Klängen von Madonnas (65) «Like a Prayer». Auch in dem Film, der am 24. Juli in die Kinos kommt, ist der Song zu hören. Um sich die Rechte an dem Hit von 1989 zu sichern, sprachen die Schauspieler samt Regisseur Shawn Levy (55) persönlich bei der Queen of Pop vor. Das verrieten die Stars in einem Interview mit dem Radiosender «Sirius XM».