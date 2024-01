So unsicher war Robert Downey Jr. bei seinem ersten Filmkuss

Den zahlreichen Anweisungen der Hollywood–Legende für die Szene zu folgen war für Downey Jr. jedoch offenbar nicht allzu einfach, wie er sich erinnert. «Warren Beatty war am Set, und er gab uns eine Menge Anweisungen für den Kuss», erzählt der Schauspieler. Es seien so viele Anweisungen gewesen, «dass ich, als er fertig war, nicht einmal sicher war, ob ich wusste, wie man küsst». Trotzdem sei Beatty ihm zufolge «ein Supergenie und ich habe so viel von ihm gelernt».