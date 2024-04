So verbringen Charles und Camilla ihren 19. Hochzeitstag

Schon die Flitterwochen verbrachten sie in Birkhall

Fast acht Jahre nach dem Unfalltod von Diana gaben sie sich am 9. April 2005 in einer standesamtlichen Zeremonie in der Windsor Guildhall das Jawort und erhielten anschliessend einen religiösen Segen in der St.–Georgs–Kapelle in Windsor. Danach verbrachten sie ihre Flitterwochen in Birkhall. Das Haus gehörte zuvor der Mutter von Königin Elizabeth II. (1926–2022), Queen Mum (1900–2002). «Es ist ein ganz besonderer Ort, vor allem, weil er von meiner Grossmutter gemacht wurde. Es ist ein Garten aus meiner Kindheit, und alles, was ich getan habe, ist, ihn ein wenig zu verschönern», sagte der König einmal im Interview mit «Country Life» über seine Liebe zu Birkhalls Gärten. Während Balmoral lange Zeit als die Lieblingsresidenz von Königin Elizabeth II. galt, ist Birkhall ein Favorit ihres Sohnes. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Schloss Balmoral erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. König Charles erteilte Besuchern die Erlaubnis, private Führungen durch die von der königlichen Familie genutzten Räume zu unternehmen.