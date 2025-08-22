So verbringen Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben ihre TV-Rente

Eine typische Rentner–Angewohnheit

Zwar fühle er sich grundsätzlich wohl in den USA, eine Sache aus der Heimat vermisse er aber doch – «das deutsche Brot und Brötchen». Peter klöppelt daher hin und wieder sogar selbst den Teig und versucht sich als Bäcker, auch wenn das Vorhaben nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Ansonsten steht in seinem Alltag als Rentner an: Weiterhin früh aufstehen, viel Sport und – das passt dann doch gut ins Bild eines Ruheständlers – der tägliche Mittagsschlaf.