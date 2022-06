So vermeiden Sie Rückenschmerzen bei der Gartenarbeit

Seit 1984 wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Juni der Tag des Gartens zelebriert. Leidenschaftliche Gärtner geniessen die Arbeit in ihrer grünen Oase zumeist über mehrere Stunden, bis sich die ersten körperlichen Beschwerden bemerkbar machen. Schuld an Rückenschmerzen und Co. sind zumeist eine falsche Körperhaltung, das Heben von schweren Utensilien oder die Verwendung von falschen Werkzeugen. So geht es richtig.