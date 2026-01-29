«So viel geheult»: Stefanie Giesinger hat sich getrennt

Als die beiden später auf einen anderen Podcast zu sprechen kommen, sagt Giesinger, dass sie mit jener Podcasterin sehr gut mitfühlen könne. Sie habe einen «Crush», also sich in eine andere Person verguckt. «Sie hat immer einen Crush. Sie meinte auch immer, sie geht von einem Crush zum nächsten. Und ich war so: Oh, mein Gott. Ja, ich kann so relaten.» Auch über Trennungen habe die Podcasterin gesprochen. «Konnte ich auch sehr relaten, obviously momentan», merkt Giesinger an – und meint damit, dass sie das derzeit «offensichtlich» ebenso nachvollziehen kann. Jannik erklärt kurz darauf, dass sie in ihrem «Breakup–Glow» sei, also ein gewisses Strahlen nach einer Trennung besitze.