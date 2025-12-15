So viel Milch trinken die Deutschen - und so wenig wissen sie darüber

Dreiviertel der Menschen in Europa leben in Städten – ihnen fehlt der Bezug zur Landwirtschaft. Sie bekommen selten mit, dass immer mehr Milchhöfe technisch hochmodern ausgerüstet sind. Die Kühe könnten selbst entscheiden, wann sie gemolken werden, aus der Gülle werde in Biogasanlagen Strom hergestellt. «Für viele Menschen bedeuten Technologie und Effizienz gleich schlechter Umgang mit Tieren. Dabei bieten gerade die modernen Höfe positive Effekte und Vorteile für die Tiere», betont Wegener. In der agrarischen Kreislaufwirtschaft würden Ressourcen effizient genutzt und Abfälle recycelt; viele Landwirte bauen demnach ihre Futtermittel selbst an und tracken ihre Emissionen, um ihre CO2–Bilanz zu verbessern, so Wegener. Zudem gebe es auf EU–Ebene viele Programme, die Austausch fördern, zum Beispiel Transparenz–Initiativen zu Biodiversität oder CO2–Reduktion.