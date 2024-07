So viel soll Robert Downey Jr. für seine «Avengers»-Rückkehr verdienen

Es war die Sensation bei der Comic–Con in San Diego: Robert Downey Jr. (59) kehrt zu den «Avengers» zurück. Der frischgebackene Oscarpreisträger schlüpft allerdings nicht wieder in den Hightech–Anzug von Iron Man. Er verkörpert den Schurken Doctor Doom. Für das Comeback ihres Zugpferds greift Marvel angeblich tief in die Tasche. «Deutlich mehr» als 80 Millionen Dollar soll das Produktionsstudio laut «Variety» für Downey zahlen.