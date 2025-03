«So viele unglaubliche Frauen»: David Beckham teilt Muttertags-Post

«Ich lerne jeden Tag von euch», betonte Beckham in seinem Post weiter, markierte die Instagram–Kanäle seiner Frau, seiner Mutter und seiner Schwiegermutter und fügte hinzu: «Wir lieben euch so sehr.» Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft wandte sich dabei auch indirekt an seine Kinder: «Die Kinder haben so viel Glück, eine Mutter wie dich zu haben», schrieb er und markierte ebenfalls seinen Nachwuchs.