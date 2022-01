So viele Zuschauer sahen die Dschungelcamp-Rückkehr

Dschungel in der Primetime

Beim Publikum zwischen 14 bis 49 Jahren erreichte die Pilotfolge sogar einen hervorragenden Anteil von 35 Prozent. Zwei der anstehenden Shows zeigt der Sender zudem erstmals zur Primetime. Am 27. Januar und am 3. Februar wird das Dschungelcamp bereits ab 20:15 Uhr live bei RTL und bei RTL+ zu sehen sein. Am heutigen Samstagabend geht es unterdessen ab 22:30 Uhr wieder in den Dschungel. Zuvor startet «Deutschland sucht den Superstar» um 20:15 Uhr in die 19. Staffel.