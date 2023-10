So war Angelika Milsters Comeback im «Club Las Piranjas»

Gedreht hat sie für den Film sowie für die Serie dort, wo andere Urlaub machen. Und wo verbringt Angelika Milster, die seit 17 Jahren in der Schweiz lebt, privat gerne ihre freie Zeit? «Ich durfte in so vielen Ländern arbeiten, bin auch jetzt viel unterwegs und immer im Hotel. Wenn ich dann mal frei habe, bin ich am liebsten zu Hause, in meinem Garten, koche oder kümmere mich um meinen 17–jährigen Hund, der mein Sonnenschein ist – nach meinem Mann natürlich (lacht).»