So wenig hat Daniel Stern für «Kevin - Allein zu Haus» bekommen

Für sechs Wochen am Set sollte Stern 300.000 US–Dollar bekommen. Das berichtet «Page Six», das Klatschportal der «New York Post», unter Berufung auf die am 21. Mai erschienene Autobiografie des Schauspielers. In «Home and Alone» – eine Anspielung auf den Film–Originaltitel «Home Alone» – berichtet Stern davon, dass er diese Gage beinahe ganz verloren hätte.