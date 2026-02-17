So wird das Eigenheim intelligent

Leerrohre: Die unsichtbare Lebensversicherung

Nicht nur die Energie vom Dach muss in den Keller, wo in der Regel der Batteriespeicher steht. Sondern auch alle anderen Komponenten des smarten Hauses müssen miteinander kommunizieren könne. Das klappt oft auch einigermassen gut drahtlos via WLAN oder anderen Smart–Home–Funkstandards. Aber trotzdem sind Kabel immer noch am sichersten. Daher gilt die goldene Regel: grosszügig Leerrohre einplanen! Diese unscheinbaren Kunststoffröhren in den Wänden ermöglichen es, später ohne Stemmarbeiten neue Kabel zu verlegen. Wer heute noch kein E–Auto fährt, kann mit einem Leerrohr zur Garage die Wallbox vorbereiten. Wer sich bei der Wahl des Smart–Home–Systems noch unsicher ist, legt die Infrastruktur für ein kabelgebundenes KNX–System – einbauen lässt es sich auch später noch.