So wird der neue «Tatort» mit Maria Furtwängler

Seit 2019 und mittlerweile sechs Filmen ermittelt Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler (57) nun schon in Göttingen. Richtig warm geworden ist sie in der Universitätsstadt nie. Wie der NDR bereits im Dezember 2023 mitteilte, wird der aktuelle «Tatort: Geisterfahrt» die letzte Folge vor ihrer Rückkehr nach Hannover sein, von wo sie 2017 eigentlich strafversetzt wurde. Auch ihre Co–Ermittlerin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba, 47) lässt sie in Göttingen zurück – so viel sei vorab verraten.