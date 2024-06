So wird die Hochzeit von H.P. Baxxter und seiner Freundin Sara

Liebe im Schnelldurchlauf

H.P. Baxxter lernte die 38 Jahre jüngere Studentin Sara im Februar 2023 in Hamburg kennen. Drei Monate später zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam bei einer Veranstaltung, im Herbst hielt der Musiker im Urlaub in Schottland um Saras Hand an. «Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich geniesse jeden Tag mit ihr», schwärmte er gegenüber «Bild» von seiner Partnerin. Das Brautpaar wohnt gemeinsam in einer alten Villa am Stadtrand von Hamburg.