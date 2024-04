So «zielstrebig und fokussiert» kämpft Frank Elstner gegen Parkinson

Auch im fortgeschrittenen Alter hält sich Moderatorenlegende Frank Elstner (82) richtig fit. Der an Parkinson erkrankte «Wetten, dass..?»–Erfinder setzt auf Boxen. Er habe schon als Jugendlicher geboxt, erzählt er im Gespräch mit «Bild am Sonntag». Vor rund drei Jahren schenkte ihm seine Ehefrau Britta, mit der er seit 2009 verheiratet ist, dann Boxhandschuhe und einen Sandsack. Der hänge «bei uns im Keller. Wenn ich gegen den boxe, kann ich all meine Aggressionen rauslassen», sagt Elstner.