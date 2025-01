Social-Media-App TikTok stellt US-Dienst vorerst ein

Hoffnung auf Trump–Lösung

Wie das «People»–Magazin weiter meldet, könnte sich das für die US–TikTok–Community nochmal ändern: Der künftige US–Präsident Donald Trump (78), der am Montag Joe Biden (82) in seinem Amt ablöst, hat eine mögliche 90–tägige Verlängerung der Frist in Aussicht gestellt. «Wir sind dankbar, dass Präsident Trump angekündigt hat, mit uns an einer Lösung zu arbeiten, um TikTok wieder verfügbar zu machen, sobald er sein Amt antritt. Bitte bleiben Sie dran!», schreibt das Unternehmen.