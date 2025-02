Social-Media-Betrug: Sandra Bullock ist besorgt um ihre Familie

Auch Bullocks jüngere Schwester ist betroffen

Diese Aussage des Hollywoodstars mit deutschen Wurzeln erfolgt, nachdem ihre Schwester Gesine Bullock–Prado (54) am Sonntag auf ihrer Instagramseite etliche Fake–Accounts enthüllte. «Ich melde mehrmals am Tag Fälschungen und muss mich mit seltsamen und beängstigenden E–Mails an mein Unternehmen und Zuhause auseinandersetzen, die von Männern stammen, die glauben, dass sie über eines dieser vielen falschen ‹Ichs› eine Beziehung zu meiner Schwester über private Nachrichten und externe App–Sites haben und (manchmal) Tausende von Dollar an eine unglaublich berühmte und erfolgreiche Frau gezahlt haben.»