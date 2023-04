Social Media: Das sind die beliebtesten Themen

Ein Blick in die Welt der sozialen Medien zeigt, dass Nutzerinnen und Nutzer am häufigsten persönliche Momente aus ihrem Privatleben teilen. Bei einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom unter 1.032 Internetnutzerinnen und -nutzern ab 16 Jahren, darunter 593 User sozialer Medien, geben 53 Prozent der Befragten an, insbesondere private Themen zu teilen. Welche Themen die Deutschen in Sozialen Medien noch beschäftigen.