Social-Media-Pause? Darum ist Britney Spears verschwunden

«Diese Seite ist leider nicht verfügbar»: Das bekommen derzeit die Millionen Fans von US-Star Britney Spears (40) angezeigt, die ihr offizielles Instagram-Profil aufrufen wollen. Nur «Digital Detox», also eine kurzfristige Auszeit von der Plattform? Oder hat Spears ihr Profil gar komplett gelöscht? Diese Fragen treiben die Anhänger des Popstars gerade an. Die Seite «Us Weekly» will von einer Quelle aus dem Umfeld der Sängerin ein Statement zu ihrem Verschwinden bekommen haben.