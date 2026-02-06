Social-Media-Verbot? Antrag zu Mindestalter von 16 Jahren

Was das für Nutzerinnen und Nutzer hierzulande genau bedeuten würde, ist bislang unklar. So ist etwa noch nicht ersichtlich, wie die Altersbeschränkung genau umgesetzt werden könnte. In Australien werden die Unternehmen hinter den Social–Media–Plattformen in die Verpflichtung genommen und nicht Erziehungsberechtigte. Laut offizieller Angaben wurden auf den dort derzeit zehn betroffenen Plattformen in der ersten Dezemberhälfte rund 4,7 Millionen Accounts von Jugendlichen und Kindern unter 16 Jahren identifiziert und der Zugang dazu eingeschränkt.