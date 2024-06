Society-Hochzeit des Jahres: Prinz William verpasste Proben

Am 7. Juni heiratet Hugh Grosvenor (33), der Herzog von Westminster, seine Partnerin Olivia Henson (31). Die Society–Hochzeit des Jahres wird in Anwesenheit von Prinz William (41) in der Kathedrale von Chester stattfinden. Der britische Thronfolger fungiert als Platzanweiser für die rund 400 Gäste. Wie das «Hello!»–Magazin berichtet, wurde William am 6. Juni trotz seiner wichtigen Rolle nicht beim Übungslauf für die Hochzeit gesichtet.